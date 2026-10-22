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        KARDEMİR'in yeni yönetimi belirlendi

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ'nin (KARDEMİR) seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında yeni yönetim belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:45 Güncelleme:
        KARDEMİR'in yeni yönetimi belirlendi

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ'nin (KARDEMİR) seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında yeni yönetim belirlendi.

        KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılan seçimli olağanüstü genel kurulun ilk oturumunda belirlenen A, B ve D grubu yönetim kurulu adayları, ikinci oturumda oylanarak belirlendi. Oturum başkanlığını Mustafa Aydın’ın yaptığı genel kurulda sabah saatlerinde belirlenen adaylar tek tek oylandı. Yapılan oylama sonucunda A grubunda Muhammed Ali Oflaz, Prof. Dr. Ercüment Arvas, Fatih Mehmet Erkoç ve Yusuf Canbolat, B grubunda Kamil Güleç ve Mustafa Aydın, D grubunda ise Gürsoy Erol, KARDEMİR yeni yönetimini oluşturan isimler oldu. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminin ardından SPK'yı temsilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak önerilen Suat Sarıgül, Prof. Dr. M. Cahit Ensari, Prof. Dr. Arif Nihat Güllüoğlu ve Prof. Dr. Metin Yerebakan tek tek yapılan oylama ile belirlendi.

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