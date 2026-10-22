Kamu Spor Oyunları'nda masa tenisi başarısı KBÜ'nün oldu

Prof. Dr. Metin Kaya, Öğr. Gör. Mehmet Tankül, Fakülte Sekreteri Fahrettin Yılmaz ve Yüksekokul Sekreteri Abdullah Özel’in yer aldığı KBÜ B Takımı ise organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Esat Uzun, Personel Daire Başkanı Şaban Özkan, Şube Müdürü İsmail Yıldız ve Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Sekreteri Sami Demirtaş’tan oluşan KBÜ A Takımı şampiyon oldu.

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