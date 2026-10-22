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        Kamu Spor Oyunları'nda masa tenisi başarısı KBÜ'nün oldu

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) personelinden oluşan takımlar 4. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Karabük İl Şampiyonası'nda birinci ve ikinci sırada yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Kamu Spor Oyunları'nda masa tenisi başarısı KBÜ'nün oldu

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) personelinden oluşan takımlar 4. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Karabük İl Şampiyonası’nda birinci ve ikinci sırada yer aldı.

        Karabük Üniversitesi A Takımı 4. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Karabük İl Şampiyonası’nda birinci olurken B Takımı ikinci oldu.

        Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Esat Uzun, Personel Daire Başkanı Şaban Özkan, Şube Müdürü İsmail Yıldız ve Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Sekreteri Sami Demirtaş’tan oluşan KBÜ A Takımı şampiyon oldu.

        Prof. Dr. Metin Kaya, Öğr. Gör. Mehmet Tankül, Fakülte Sekreteri Fahrettin Yılmaz ve Yüksekokul Sekreteri Abdullah Özel’in yer aldığı KBÜ B Takımı ise organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

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        İl şampiyonluğunu kazanan A Takımı, 511 Kasım tarihlerinde Bayburt’ta düzenlenecek Karadeniz Bölge Şampiyonası’nda Karabük’ü temsil edecek.

        KBÜ A Takımı üyeleri, bölge şampiyonasında birincilik elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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