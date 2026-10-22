Karabük'te kaçak tütün ve sigara operasyonu

Aramada bin 100 paket doldurulmuş makaron, 87 paket gümrük kaçağı sigara, 16 elektronik sigara, 1 elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezinde bir iş yerinde arama yapıldı.

Karabük'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda doldurulmuş makaron, gümrük kaçağı sigara ve bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

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