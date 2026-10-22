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        Karabük'te kaçak tütün ve sigara operasyonu

        Karabük'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda doldurulmuş makaron, gümrük kaçağı sigara ve bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Karabük'te kaçak tütün ve sigara operasyonu

        Karabük'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda doldurulmuş makaron, gümrük kaçağı sigara ve bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezinde bir iş yerinde arama yapıldı.

        Aramada bin 100 paket doldurulmuş makaron, 87 paket gümrük kaçağı sigara, 16 elektronik sigara, 1 elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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