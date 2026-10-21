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        Milletvekili Keskinkılıç'a AK Parti'de yeni görev

        AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, AK Parti Sosyal Politikalar Birim Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Milletvekili Keskinkılıç'a AK Parti'de yeni görev

        AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, AK Parti Sosyal Politikalar Birim Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

        Keskinkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle göreve atandığını belirterek, kendisini bu göreve layık gören Erdoğan ile AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Terzioğlu’na teşekkür etti.

        Yeni görevinin önemli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Keskinkılıç, sosyal politikalar alanında insanı merkeze alan, toplumun her kesimini kucaklayan ve vatandaşların hayatına dokunan çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti.

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        Keskinkılıç, yeni görevinin AK Parti’ye, millete ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, millete hizmet için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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