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        "Maarif Orkestrası ve Korosu Projesi" değerlendirme toplantısı

        "Maarif Halk Dansları Topluluğu, Maarif Orkestrası ve Korosu Projesi" çerçevesinde Karabük'te yürütülecek çalışmaların planlanması ve koordinasyonun sağlanması amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:20 Güncelleme:
        "Maarif Orkestrası ve Korosu Projesi" değerlendirme toplantısı

        "Maarif Halk Dansları Topluluğu, Maarif Orkestrası ve Korosu Projesi" çerçevesinde Karabük'te yürütülecek çalışmaların planlanması ve koordinasyonun sağlanması amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında düzenlenen toplantıya, Şube Müdürü Emine Bilge Karataş ve il genelinde görev yapan müzik öğretmenleri katıldı. Toplantıda, projenin Karabük'te etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Bu çerçevede Maarif Orkestrası ve Korosu'nun oluşturulması, çalışma takviminin belirlenmesi, görev dağılımlarının yapılması, repertuvar hazırlıkları ve düzenlenecek konser ile etkinliklere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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        Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gelişim göstermelerini önemsediklerini vurguladı. Karabük'ün eğitimde her geçen yıl daha önemli başarılara imza attığını belirten Akbaş, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmaların olumlu sonuçlarını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Nitekim ulusal ve uluslararası yarışmalarda 2021 yılında 7 olan başarı sayımız, 20252026 eğitim öğretim döneminde 127'ye ulaştı. Bu başarılar, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve öğrencilerimizin gayretleriyle ortaya çıkan güçlü bir eğitim anlayışının sonucudur" dedi.

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        Türkiye'ye örnek olacak Maarif Orkestrası ve Korosu kurulacak

        Geçen yıl müzik alanında gerçekleştirilen çalışmaların önemli bir birikim oluşturduğunu ifade eden Akbaş, öğretmenler korosunun kurulması, Yücel Arzen konseri ve düzenlenen diğer müzik etkinliklerinin Karabük'ün kültür ve sanat hayatına değer kattığını kaydetti. Maarif Orkestrası ve Korosu Projesi ile bu birikimi daha ileriye taşımayı hedeflediklerini dile getiren Akbaş, şu ifadelere yer verdi:

        "İlimizde alanında son derece donanımlı, yetenekli ve fedakâr öğretmenlerimiz bulunuyor. Geçtiğimiz yıl öğretmenlerimizin gayretleriyle birbirinden güzel konserlere imza attık. Şimdi bu başarıyı daha ileriye taşıyacak, Türkiye'ye örnek olacak bir Maarif Orkestrası ve Korosu oluşturmak istiyoruz. Sizlerin bilgi birikimine, yeteneğine ve özverisine güveniyoruz. Karabük olarak hedefimiz her zaman en iyisini ortaya koymaktır. İnanıyorum ki hep birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalarla müzik ve sanat alanında da örnek gösterilen projelere imza atacağız."

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        Toplantı, Maarif Orkestrası ve Korosu'nun oluşturulmasına yönelik yol haritasının değerlendirilmesi ve çalışmaların iş birliği içerisinde yürütülmesine ilişkin görüş alışverişinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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