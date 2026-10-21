Başkan Çetinkaya'nın yeni projesi Demirkent Sanayi Sitesi olacak

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentte üretim ve ticaret potansiyelini artırmak amacıyla KarabükEskipazar yolu üzerinde 82 bin metrekarelik alanda kurulacak Demirkent Sanayi Sitesi projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projede farklı sektörlere hitap edecek 125 iş yeri ile 3 bin metrekarelik sosyal donatı alanı yer alacak.

Karabük Belediyesi tarafından hazırlanan Demirkent Sanayi Sitesi, İstanbulAnkara yoluna sıfır, Organize Sanayi Bölgesi’ne ise 1 kilometre mesafede konumlanacak. Karabük’e yaklaşık 13 dakika uzaklıkta bulunacak proje, ulaşım kolaylığı ve ana güzergâh üzerindeki konumuyla esnaf ve yatırımcılara avantaj sağlamayı hedefliyor.

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Toplam 82 bin metrekarelik alanda planlanan sanayi sitesinde, 25 adet 450 metrekarelik, 30 adet 300 metrekarelik ve 70 adet 150+100 metrekarelik olmak üzere toplam 125 iş yeri bulunacak.

Farklı sektörlerin ihtiyaçları gözetilerek yüksek tavanlı tasarlanacak iş yerleri, geniş çalışma alanları ve altyapısıyla işletmelerin kullanımına sunulacak.

Projede sanayi faaliyetlerinin yanı sıra 3 bin metrekarelik sosyal donatı alanı da oluşturulacak. Kafeterya ve günlük ihtiyaçlara yönelik birimlerin yer alacağı alanda, işletme sahipleri ve çalışanların sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

Demirkent Sanayi Sitesi’nde iş yeri sahibi olmak isteyen esnaf ve yatırımcılar, 444 21 78 numaralı Karabük Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden ön talep oluşturabilecek.

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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Demirkent Sanayi Sitesi’nin kentin üretim kültürünü geleceğe taşıyacak projelerden biri olduğunu belirtti.

Karabük’ün sanayisiyle büyümüş ve güçlü bir üretim kültürüne sahip olduğunu ifade eden Çetinkaya, esnafın daha nitelikli şartlarda faaliyet gösterebileceği ve yatırımcılara yeni imkânlar sunacak bir alan oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Çetinkaya, "Karabük Belediyesi olarak üretenin, yatırım yapanın, istihdam sağlayanın ve şehrimize değer katan esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Demirkent Sanayi Sitesi’nin Karabük’ümüze ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.