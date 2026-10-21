Karabük'te tekmeli yumruklu kavga: 1 yaralı

Öte yandan, kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan taraflar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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