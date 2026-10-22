Karabük Valisi Çağatay, üniversite öğrencileriyle buluştu

Etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Vali Çağatay'ın eşi Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hande Çağatay, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, gençlerin gelecek hedefleri, kariyer planları ve iletişim alanına ilişkin beklentileri de ele alındı.

Genç iletişimcilerin görüşlerini dinleyen Çağatay, soruları yanıtladı. Etkinlikte hayat hikayesinden, mesleki kariyerinden ve devlet hizmetinde edindiği tecrübelerden de bahseden Çağatay, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

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