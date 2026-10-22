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        Karabük Valisi Çağatay, üniversite öğrencileriyle buluştu

        Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:15 Güncelleme:
        Karabük Valisi Çağatay, üniversite öğrencileriyle buluştu

        Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Fakültenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Vali Çağatay, öğrencilerle sohbet etti.

        Genç iletişimcilerin görüşlerini dinleyen Çağatay, soruları yanıtladı. Etkinlikte hayat hikayesinden, mesleki kariyerinden ve devlet hizmetinde edindiği tecrübelerden de bahseden Çağatay, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

        Programda, gençlerin gelecek hedefleri, kariyer planları ve iletişim alanına ilişkin beklentileri de ele alındı.

        Etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Vali Çağatay'ın eşi Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hande Çağatay, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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