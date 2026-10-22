Vali Çağatay, genç iletişimcilerle bir araya geldi

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya geldi.

Genç iletişimcilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Oktay Çağatay, öğrencilerle sohbet ederek onların görüş ve sorularını dinledi, yöneltilen soruları yanıtladı. Buluşmada kendi hayat hikâyesinden, mesleki kariyerinden ve devlet hizmetinde edindiği tecrübelerden de bahseden Vali Çağatay, meslek hayatı boyunca karşılaştığı deneyimleri öğrencilerle paylaştı. Gençlerin gelecek hedefleri, kariyer planları ve iletişim alanına ilişkin beklentilerinin de ele alındığı programda öğrenciler, düşüncelerini paylaşma, merak ettikleri konularda sorularını yöneltme ve Vali Çağatay’ın tecrübelerinden yararlanma fırsatı buldu.

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Programa; KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık Vali Çağatay'ın eşi KBÜ İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hande Çağatay rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Gençlerin fikirlerinin, hayallerinin ve mesleki hedeflerinin önemine dikkat çekilen buluşma, karşılıklı sohbet ve sorucevaplarla samimi bir ortamda gerçekleşti.