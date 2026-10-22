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        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Kent merkezinde 1 şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 1100 paket doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 1 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 87 paket gümrük kaçağı sigara, 16 elektronik sigara ve elektrikli sigara sarma makinası ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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