Rektör Kırışık, Karabük TSO heyetiyle bir araya geldi
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis Başkanı Murat Sönmez ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile bir araya geldi.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis Başkanı Murat Sönmez ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile bir araya geldi.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Murat Sönmez ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, KTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Saltoğlu, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Kamil Ünal, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Kafalı ve Zeynep Özden ile Genel Sekreter Hasan Kaya da yer aldı.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
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