Güney Koreli sosyal medya içerik üreticileri Safranbolu'yu gezdi

Güney Koreli sosyal medya içerik üreticileri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesini gezdi.

Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda Türkiye'ye gelen 5 Güney Koreli sosyal medya içerik üreticisi, Afyonkarahisar, Kütahya ve Ankara'nın ardından Safranbolu'ya geldi.

Safranbolu Kahve Müzesi'ni, Tarihi Çarşı'yı ve Safranova'yı gezen sosyal medya içerik üreticileri, daha sonra Kastamonu'ya gitti.

Ekip, Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerini sosyal medyada tanıtmayı amaçlıyor.

Ziyaretçilerden Minyoung Ji, AA muhabirine, Türkiye'ye ilk defa geldiğini söyledi.

Dünyayı gezerken Avrupa ve Asya'nın bir arada olduğu bir ülke görmediğini belirten Minyoung Ji, "Bunu görmek çok güzel oldu. Bu otel Osmanlı İmparatorluğu zamanından kaldığı için burada olmaktan çok mutlu oldum. Türklerin eskiden nasıl yaşadıklarını deneyimlemiş oldum. Safranbolu'nun yöresel yemeklerini yedim, baharatların çok baskın olmaması bizim için çok uyumlu ve lezzetliydi. Koreliler buraya gelsin, çok güzel zaman geçirirler." diye konuştu.

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Kangsik Yoon da Türk Hava Yolları sayesinde Safranbolu'ya davetli olarak geldiğini anlatarak, "İstanbul, Afyonkarahisar ve Ankara'da da güzel mekanlar gezdim, çok mutlu oldum. Türkiye'yi gezerken normal otellerde konakladım ama buraya geldiğimde kendimi Osmanlı döneminde gibi hissettim. Safranbolu'nun yöresel yemekleri çok güzeldi. Korelilere buraya gelmelerini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.