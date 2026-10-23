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        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, öğrencilerle buluştu

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Finans ve Bankacılık Kulübü öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, öğrencilerle buluştu

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Finans ve Bankacılık Kulübü öğrencileriyle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sunmayı, mesleki gelişimlerine ışık tutmayı ve iş hayatına dair deneyimlerin paylaşılmasını amaçlayan "Başkan Çetinkaya ile Kariyer Günleri" programında, öğrencilerle samimi sohbet gerçekleştirildi.

        Kariyer yolculuğu ve iş hayatına ilişkin tecrübelerini gençlerle paylaşan Çetinkaya, öğrencilerin merak ettikleri soruları da yanıtladı.

        Gençlerin gelecek hedefleri, mesleki beklentileri ve çalışma hayatına ilişkin konuların ele alındığı buluşmada karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, gençlerle bir araya gelmenin, tecrübe paylaşmanın ve onların sorularını yanıtlamanın değerli olduğunu belirterek, "Gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri, hedeflerini büyütmeleri ve geleceğe güvenle hazırlanmaları için her zaman yanlarında duracağız. Gençlerimizin fikirlerini dinlemeye ve tecrübelerimizi onlarla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona eren programın ardından Çetinkaya, öğrencileri yeni açılan Terminal Lokantası'nda ağırladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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