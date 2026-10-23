Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük Üniversitesi akademisyenlerinin uluslararası orman ekosistemleri projesine TÜBİTAK desteği

        Karabük Üniversitesi akademisyenlerinin uluslararası orman ekosistemleri projesine TÜBİTAK desteği

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenlerinin uluslararası orman ekosistemleri projesine TÜBİTAK destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Karabük Üniversitesi akademisyenlerinin uluslararası orman ekosistemleri projesine TÜBİTAK desteği

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenlerinin uluslararası orman ekosistemleri projesine TÜBİTAK destek verdi.

        KBÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu'nun yürütücülüğünü üstlendiği, aynı fakülteden Doç. Dr. Kamil Sarpkaya'nın da araştırmacı olarak yer aldığı "CLIMBIO-REC" projesi, Türkiye ile Endonezya arasındaki bilimsel işbirliği kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

        Türkiye ve Endonezya'daki araştırma kuruluşları ile sanayi temsilcilerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan proje, iki ülke arasındaki bilimsel işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

        "Yangın ve İklim Stresi Altında Akdeniz Ormanları ve Tropikal Turbalık Alanlarda Biyoçeşitlilik ve Toprak Mikrobiyomunun İyileşmesinin Karşılaştırılması" başlıklı 36 ay sürecek proje kapsamında, iklim değişikliğinin orman yangınlarının ardından ekosistemlerin kendini yenileme kapasitesi üzerindeki etkileri araştırılacak.

        REKLAM

        Prof. Dr. Güngöroğlu, AA muhabirine, projedeki amaçlarının orman yangınları sonrası iyileşmede, mikorizaların (mantarlar ile bitki kökleri arasında kurulan karşılıklı faydaya dayalı yaşam ortaklığı) ne kadar etki ortaya koyduklarını ortaya çıkarmak olduğunu kaydetti.

        Güngöroğlu, "Çalışma kızılçam sahalarında yapılacak. Endonezya'da ise turbalıklarda. Orada orman yangınları hala devam ediyor. Turba tipi ormanlarda orman yangınlarındaki restorasyonlarda mikorizanın etki gösterip göstermediğini ortaya koymak istiyoruz." dedi.

        Doç. Dr. Sarpkaya da il genelinde yangın görülen alanlarda toprağın biyolojik olarak kendisini nasıl iyileştirdiğini anlamaya çalıştıklarını ifade etti.

        REKLAM

        Sarpkaya, Endonezya ve Türkiye'nin birbirine uzak ülkeler ve orman yapılarının farklı olduğunu dile getirerek, "Bu sayede hem subtropikal olarak bulunan Endonezya'daki ormanların toprağının ne şekilde değiştiğini hem de Akdeniz iklimine sahip olan Türkiye'de orman yangınları sonrası bu toprak altı canlılarının ne şekilde toprağı iyileştirdiğini anlamış olacağız." diye konuştu.

        Yüksek lisans öğrencisi ve proje bursiyeri Pelin Nur Çakıroğlu ise proje ile teoride gördüğü bilgileri arazide nasıl uygulanacağını öğrendiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        KARDEMİR Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı
        KARDEMİR Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı
        Başkan Çetinkaya makam aracını bıraktı, mahalleyi ATV ile gezdi
        Başkan Çetinkaya makam aracını bıraktı, mahalleyi ATV ile gezdi
        GPS sinyalinin olmadığı ortamlarda konum belirleyecek projeye TÜBİTAK deste...
        GPS sinyalinin olmadığı ortamlarda konum belirleyecek projeye TÜBİTAK deste...
        KBÜ'de araştırmacılar için veri analizi eğitimi düzenlendi
        KBÜ'de araştırmacılar için veri analizi eğitimi düzenlendi
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, öğrencilerle buluştu
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, öğrencilerle buluştu
        "Patikalar" belgeseli kanserle mücadele eden kadınların tanıklıklarını ekra...
        "Patikalar" belgeseli kanserle mücadele eden kadınların tanıklıklarını ekra...