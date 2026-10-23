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        Karabük'te fuhuş operasyonu: 72 yaşındaki şüphelinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 72 yaşındaki şahsın da aralarında bulunduğu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Karabük'te fuhuş operasyonu: 72 yaşındaki şüphelinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı

        Karabük’te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 72 yaşındaki şahsın da aralarında bulunduğu 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

        Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine fuhuşa aracılık etmek ve yer temin etmek suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Ahlak Büro ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fuhuş organizasyonunu yürüttüğü öne sürülen şüphelinin 72 yaşında olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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