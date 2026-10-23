Karabük'te fuhuş operasyonu: 72 yaşındaki şüphelinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine fuhuşa aracılık etmek ve yer temin etmek suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Ahlak Büro ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fuhuş organizasyonunu yürüttüğü öne sürülen şüphelinin 72 yaşında olduğu öğrenildi.

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