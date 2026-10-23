Uluslararası Safran Festivali için geri sayım başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1-4 Kasım'da Uluslararası Safran Festivali düzenlenecek.

Bu yıl uluslararası boyuta taşınan festivalin programı, düzenlenen toplantıyla duyuruldu.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, festivalin içeriği, gerçekleştirilecek etkinlikler, katılımcıları ve safranın tanıtımına yönelik çalışmalar paylaşıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, safranın yalnızca kıymetli bir tarım ürünü olmadığını, kentin kimliğinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Dünyada safran denildiğinde Safranbolu'nun akla gelmesini hedeflediklerini belirten Köse, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'muzun, tarihi mirasının yanı sıra adını aldığı safranıyla da dünyada tanınmasını istiyoruz. Bu yıl 10'uncusunu düzenlediğimiz festivalimizi uluslararası boyuta taşıyarak gastronomiyi, bilimi, kültürü ve üretimi bir araya getiriyoruz." ifadesini kullandı.

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Köse, festival kapsamında hayata geçirilecek bilimsel ve kültürel projelere değinerek, şöyle devam etti:

"Karabük Üniversitemiz bünyesinde Türkiye'de ilk kez Gastronomy Living Lab gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Akademisyenleri, şefleri ve üreticileri buluşturarak safranın farklı kullanım alanlarını bilimsel çalışmalarla ele alacağız. Bu birikimin kalıcı bir esere dönüşmesini de önemsiyoruz. Safranbolu adına, kültür yayınları kapsamında bir Safran Atlası hazırlanacak. İran, İtalya, Bulgaristan, Azerbaycan, Endonezya, İspanya, Hindistan ve Fas'tan uzmanların da katkı sunacağı bu çalışma, safranın tarihini, üretimini ve gastronomik değerini akademik referanslarla kayıt altına alarak gelecek kuşaklara aktaracak."

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Festival boyunca yürütülecek etkinlikler ve işbirliklerine ilişkin de bilgi veren Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl festivalimizi çok kıymetli paydaşlarımızın güçlü işbirliğiyle gerçekleştiriyoruz. Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) 60 şefiyle festivalimizin ilk gününde Safranbolu'da olacak. Ayrıca Türkiye Aşçılar Federasyonu Milli Takım seçmelerine de ev sahipliği yapacağız. İlk günümüzün en anlamlı etkinliklerinden biri olan 'Safranın Bereketi: Bir Kazan, Bin Sofra' kapsamında Türkiye'nin en büyük safranlı pilavını hazırlamayı hedefliyoruz. Safranbolu safranıyla lezzetlenen pilavımızı festivalimize katılan misafirlerimize ve hemşerilerimize ikram ederek dayanışma kültürünü yansıtan kocaman bir gönül sofrası kuracağız. Bu festivali yalnızca 4 günlük bir organizasyon olarak görmüyoruz. Amacımız üreticimizin emeğine değer katmak, esnafımıza ve turizmcimize katkı sağlamak, kentimizin gastronomi potansiyelini geliştirmek ve Safranbolu safranını uluslararası alanda hak ettiği yere taşımaktır."

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Köse, festivalin gerçekleşmesine katkı sunan Karabük Valiliği, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Kaymakamlığı, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı, Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneğinin de aralarında olduğu kurumlara, meslek kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve destekçilere teşekkür etti.

Festivalde 4 gün boyunca safran hasadı, söyleşi, yemek yarışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.