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        Sosyalfest gençleri toplumsal sorunlara çözüm üretmek için buluşturdu

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) öncülüğünde hayata geçirilen Sosyalfest kapsamında düzenlenen Sosyalfest Fikir Yarışması, gençlerin toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmelerini desteklemek amacıyla Kırşehir'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Sosyalfest gençleri toplumsal sorunlara çözüm üretmek için buluşturdu

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) öncülüğünde hayata geçirilen Sosyalfest kapsamında düzenlenen Sosyalfest Fikir Yarışması, gençlerin toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmelerini desteklemek amacıyla Kırşehir’de gerçekleştirildi.

        Karabük Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen Sosyalfest Fikir Yarışması’nda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi birinci, Akdeniz Üniversitesi ikinci, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi üçüncü oldu.

        KBÜ Sosyalfest Koordinatörlüğü ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğinde, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ev sahipliğinde Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda düzenlenen programa akademisyenler, öğrenciler ile akademik ve idari personel katıldı.

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        Programda konuşan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörü Öğr. Gör. Bayram Koyuncu, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal faaliyetlerde yer almalarının da önemli olduğunu belirtti.

        Sosyalfest’in gençlerin potansiyellerini ortaya koymalarına imkan sağlayan bir platform olduğunu ifade eden Koyuncu, yarışmanın verimli geçmesini diledi.

        KBÜ Sosyalfest Koordinatörü Doç. Dr. Hakan Vargün de yaptığı sunumda festivalin amacı ve kapsamı hakkında bilgi verdi.

        Vargün, Sosyalfest 2026 Türkiye Yüzyılı kategorilerinin "Aile ve Toplumsal Değerler", "Sosyal Vatan, Güvenli Toplum ve Afetlere Dayanıklılık", "Eğitim, Sanat, Spor ve Sosyal Katılım", "Dijital Toplum, Yapay Zekâ ve İletişim" ile "Sağlıklı Toplum ve Sürdürülebilir Yaşam ve Gelecek" başlıklarından oluştuğunu aktardı.

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        Açılış konuşmalarının ardından yarışmaya katılan öğrenciler, hazırladıkları fikirleri kongre merkezindeki farklı salonlarda jüriye sundu.

        Değerlendirme sonucunda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi birinciliği elde ederek 15 bin lira ödül kazandı. Akdeniz Üniversitesi 10 bin lira ödülle ikinci, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ise 5 bin lira ödülle üçüncü oldu.Dereceye giren üniversitelerin temsilcilerine ödülleri takdim edildi.

        KBÜ tarafından geliştirilen Sosyalfest, sosyal bilimlerin toplumsal sorunların çözümünde etkin rol üstlenmesini ve gençlerin özgün fikirlerini uygulanabilir sosyal modellere dönüştürmesini amaçlıyor.

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        Yarışmayla gençlerin toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, farklı bakış açılarının bir araya getirilmesi ve toplumsal fayda odaklı fikirlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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