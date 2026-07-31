Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri KBÜ'de aday öğrenciler için "Sanal Kampüs Turu" uygulaması hizmete sunuldu

        KBÜ'de aday öğrenciler için "Sanal Kampüs Turu" uygulaması hizmete sunuldu

        Karabük Üniversitesi (KBÜ), tercih dönemindeki aday öğrencilerin kampüsü daha yakından tanıyabilmeleri amacıyla "Sanal Kampüs Turu" uygulamasını hizmete sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 13:41 Güncelleme:
        KBÜ'de aday öğrenciler için "Sanal Kampüs Turu" uygulaması hizmete sunuldu

        Karabük Üniversitesi (KBÜ), tercih dönemindeki aday öğrencilerin kampüsü daha yakından tanıyabilmeleri amacıyla "Sanal Kampüs Turu" uygulamasını hizmete sundu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dijital platform sayesinde ziyaretçiler, üniversitenin eğitim, araştırma ve sosyal yaşam alanlarını 360 derece görüntüler eşliğinde çevrim içi olarak keşfedebiliyor.

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemindeki aday öğrencilerin üniversiteyi daha yakından tanıyabilmesini amaçlayan uygulama, kampüsün farklı noktalarını tek platform üzerinden sanal ortamda gezme imkanı sağlıyor.

        Uygulama ile kullanıcılar, üniversitenin Merkez Kampüsü başta olmak üzere eğitim binalarını, laboratuvarları, sosyal yaşam alanlarını, spor tesislerini, kütüphane ve ortak kullanım alanlarını bilgisayar, tablet veya mobil cihazlar üzerinden detaylı şekilde inceleyebiliyor.


        Sanal Kampüs Turu'na "https://kbusanaltur.karabuk.edu.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas: Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettik
        Hamas: Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettik
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        4 isim adliyede
        4 isim adliyede
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        O ülke adını değiştirdi!
        O ülke adını değiştirdi!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Arkadaşı o anları anlattı
        Arkadaşı o anları anlattı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        ABD ve İsrail'den İran'a kara ablukası planı
        ABD ve İsrail'den İran'a kara ablukası planı
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı

        Benzer Haberler

        Soğanlı Çayı'nı mesken tutan leylekler dronla görüntülendi
        Soğanlı Çayı'nı mesken tutan leylekler dronla görüntülendi
        Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü
        Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü
        Arazide çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü
        Arazide çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü
        Anız yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
        Anız yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
        Karabük'te orman yangınlarına karşı köylere su tankeri dağıtıldı
        Karabük'te orman yangınlarına karşı köylere su tankeri dağıtıldı
        Orman yangınlarına karşı mücadelede dağıtılan su tankeri sayısı 164'e ulaşt...
        Orman yangınlarına karşı mücadelede dağıtılan su tankeri sayısı 164'e ulaşt...