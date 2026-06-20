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        Kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar tescilli Eflani çember bezi üretimini yeniden canlandırıyor

        ORHAN KUZU - Karabük'te kadınlar, kurdukları kooperatifle güç birliği yaparak tescilli "Eflani çember bezi"ni tezgahlarda dokuyarak geleceğe taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar tescilli Eflani çember bezi üretimini yeniden canlandırıyor

        ORHAN KUZU - Karabük'te kadınlar, kurdukları kooperatifle güç birliği yaparak tescilli “Eflani çember bezi”ni tezgahlarda dokuyarak geleceğe taşıyor.

        Karabük'ün coğrafi tescil belgeli ürünlerinden Eflani çember bezini yaşatmak isteyen 11 kadın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle Eflani ilçe merkezinde yaklaşık 2 ay önce "Altıneller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"ni kurdu.

        Kadın istihdamını desteklemeyi ve kültürel mirası yaşatmayı merkezine alan kooperatifin üyeleri, Eflani çember bezinden örtü, önlük, gömlek gibi giysiler dokuyor.

        Kadınlar, bir geleneği yaşatmanın yanı sıra ürünün satışından da kazanç elde etmeyi hedefliyor.

        - "Dokumayı unutmuş gibiydik"

        Kooperatif başkanı Cemile Yılmaz, AA muhabirine, Eflani çember bezinin geçmişinin eskiye dayandığını söyledi.

        Geçmişte annelerinin, anneannelerinin ve babaannelerinin bu bezi dokuduğunu belirten Yılmaz, "Biz dokumayı unutmuş gibiydik. Allah razı olsun Kaymakam Bey (Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine atanan Ömer Bulut) bize hatırlattı. 'Eflani çember bezinin tarihi çok eski, bunu canlandırmamız lazım.' dedi. Biz de bu vesileyle yeniden üretime başladık." dedi.

        Yılmaz, hedeflerinin çember bezinden farklı ürünler üretmek olduğunu anlatarak, "Zorlu bir süreç. Ürünlerimiz biraz geç çıkıyor. İnşallah zamanla hepsi olacak çünkü biz bu konuda çok azimli ve sabırlıyız. 35-40 yıldır yapmadığımız coğrafi işaretli Eflani çember bezimizi üreterek yeniden canlandırmak istiyoruz. Çember bezi unutulmaya yüz tutmuştu. Amacımız kadınlara gelir kapısı olmak." diye konuştu.

        - "Çember bezi yeniden hayat buluyor"

        Kooperatif üyesi Yıldız Yılmaz, Eflani geleneği olan çember bezinin pamuklu olduğunu ve terletmediğini söyledi.

        Yılmaz, kooperatifte Eflani'ye özgü çember, çarşaf, elbise, çanta ve gömlek dokuduklarını dile getirdi.

        Nezahat Yılmaz da Eflani çember bezini geliştirmek istediklerini dile getirerek, "Çember bezi dokumayı bırakalı 35-40 yıl olmuştu. Yeniden hayat buluyor." dedi.

        Hatice Yılmaz ise ürünlerin büyük emeklerle ortaya çıktığını anlattı.

        Sevdikleri için bu işi yaptıklarını belirten Yılmaz, "Günde bir ürün üretemiyoruz. Meşakkatli bir iş. Ben işleme yapıyorum. Günde 20 santimetre anca yapabiliyorum. İleride gelir kapısı olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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