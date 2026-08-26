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        Müslüman eşinden etkilenen Alman vatandaşı İslamiyet'i seçti

        Karabük'te yaz tatilini geçiren Alman vatandaşı Ralf Sohn, Müslüman eşinden etkilenip İslamiyet'i seçerek "Recep" adını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Müslüman eşinden etkilenen Alman vatandaşı İslamiyet'i seçti

        Karabük'te yaz tatilini geçiren Alman vatandaşı Ralf Sohn, Müslüman eşinden etkilenip İslamiyet'i seçerek "Recep" adını aldı.

        İl Müftülüğünün açıklamasına göre, Müslüman olan Türk eşinin hayatından ve İslam'a dair paylaşımlarından etkilenen 66 yaşındaki Sohn, yaptığı araştırmalar ve edindiği bilgiler sonucunda Müslüman olmaya karar verdi.

        Sohn'un eşinin de hazır bulunduğu ihtida merasimi, İl Müftüsü Ali Erhun tarafından gerçekleştirildi.

        Erhun, Sohn'a İslam'ın temel esasları ile Müslüman olmanın anlam ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi.

        Ardından kelimeişehadet getirerek Müslüman olan ve "Recep" ismini alan Sohn'a, ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar takdim edildi.

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        İhtida merasimi, Erhun'un okuduğu duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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