Ormanda devrilen traktörün sürücüsü kurtarılamadı

Kaza, öğle saatlerinde, Güney köyünde meydana geldi. Akçam mevkisinde ormanda çalışan Naim Karagül, odun çektiği sırada traktör devrildi. Karagül, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Karagül, sağlıkçılar tarafından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Karagül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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