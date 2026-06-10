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        Safranbolu Ultra Trail 4-5 Temmuz'da yapılacak

        Safranbolu Ultra Trail (SAFRUN), 4-5 Temmuz'da Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 20:31 Güncelleme:
        Safranbolu Ultra Trail 4-5 Temmuz'da yapılacak

        Safranbolu Ultra Trail (SAFRUN), 4-5 Temmuz'da Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilecek.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kentte düzenlenecek etkinlik, yerli ve yabancı yüzlerce koşucuyu buluşturacak.

        "Bir koşudan fazlası, tarihte yolculuk" sloganıyla Safranbolu'da ilk kez gerçekleştirilecek organizasyon, Tarihi Çarşı sokaklarından kanyon geçişlerine uzanan parkurlarıyla sporculara farklı bir deneyim yaşatacak.

        Yarışta 6K, 12,5K, 20,5K ve 47K'lık dört etap yer alacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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