Safranbolu Ultra Trail 4-5 Temmuz'da yapılacak

Safranbolu Ultra Trail (SAFRUN), 4-5 Temmuz'da Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilecek.



UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kentte düzenlenecek etkinlik, yerli ve yabancı yüzlerce koşucuyu buluşturacak.



"Bir koşudan fazlası, tarihte yolculuk" sloganıyla Safranbolu'da ilk kez gerçekleştirilecek organizasyon, Tarihi Çarşı sokaklarından kanyon geçişlerine uzanan parkurlarıyla sporculara farklı bir deneyim yaşatacak.



Yarışta 6K, 12,5K, 20,5K ve 47K'lık dört etap yer alacak.

