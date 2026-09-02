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        Safranbolu'nun coğrafi işaretli çavuş üzümünde hasat başladı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretle tescilli çavuş üzümü için bağlarda hasat mesaisi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Safranbolu'nun coğrafi işaretli çavuş üzümünde hasat başladı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretle tescilli çavuş üzümü için bağlarda hasat mesaisi başladı.

        Bağcılığın uzun yıllara dayandığı ilçede, çavuş üzümü yaklaşık 2 bin dekar alanda yetiştiriliyor. İnce kabuğu, az çekirdeği, kendine has aroması ve kokusuyla ön plana çıkan Safranbolu çavuş üzümünün, "çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri bulunuyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, AA muhabirine, Karabük'e özgü yerel çeşitlerden coğrafi işaretli Safranbolu çavuş üzümünde hasat döneminin başladığını söyledi.

        Çavuş üzümünün sulu ve gevrek yapısı, ince kabuğu ve hoş aroması ile üzümseverlerin vazgeçilmezi olduğunu belirten Önder, "'Üzümlerin çavuşu' olarak nitelendirdiğimiz Safranbolu çavuş üzümünü bölgemizde ve ülkemizde tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve üretimini teşvik etmek görevimiz." dedi.

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        Konarı köyünden çiftçi Hasan Yakupoğlu, 36 yıldır bağcılık yaptığını kaydetti.

        Bağın içinde çeşitli üzümlerin bulunduğunu aktaran Yakupoğlu, "18 çeşit üzümümüz vardır. Ağırlıklı olarak çavuş, kardinal ve Hamburg misketi var. 13 dönümlük bağın yaklaşık 9 dönümünde çavuş üzümü yetişiyor. Yağmurlar nedeniyle bu yıl rekolte çok yüksek değil fakat Allah bereket versin yine iyi ürünümüz var. Dekara 700-800 kilogram civarında rekolte bekliyoruz." diye konuştu.

        Yakupoğlu, çavuş üzümünün sulu, çekirdeği az, iri ve oldukça tatlı bir üzüm çeşidi olduğuna değinerek, "Piyasada sofralık üzümler içinde birinci sırayı alır. Çavuş üzümüne rağbet çok. Pazarlamayı çoğunlukla bahçeden yapıyoruz. Pazarlarda satışımız çok az olur. Kilogramı 150 lira." ifadesini kullandı.

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