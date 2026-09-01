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        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya muhtarlarla bir araya geldi

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mahalle muhtarlarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya muhtarlarla bir araya geldi

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mahalle muhtarlarıyla buluştu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5000 Evler Has Bahçe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, mahallelerin sorunları ile kent genelindeki yatırımlar değerlendirildi.

        Görüşmelerde, mahallelerin alt ve üstyapı, çevre düzenlemesi, ulaşım ve sosyal hizmet alanlarındaki talepleri ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehre eşit, nitelikli ve zamanında hizmet ulaştırmak için sahadaki paydaşları muhtarlarla yakın teması sürdürdüklerini bildirdi.

        Muhtarlık müessesesinin, yerel yönetim karar alma süreçlerinde saha verilerini kendilerine aktaran ve kamu hizmetlerinin etkinliğini artıran en kritik kurumsal yapı olduğunu belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

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        "Muhtarlarımızın ilettiği tüm hususları teknik ekibimizle detaylıca değerlendirdik. Neredeyse tüm mahallelerimizde eksikleri bir bir gidermeye başladık, devam eden çalışmalarımızı da aynı hızla tamamlayacağız. Temel amacımız, talepleri doğrudan yerinde tespit ederek bürokratik gecikmelere meydan vermeden hızlı müdahalelerle çözüme kavuşturmaktır. İletilen her konunun takipçisi olacak, muhtarlarımızla kurduğumuz bu iletişim kanalını kesintisiz sürdüreceğiz."

        Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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