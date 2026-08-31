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        Karabük Üniversitesinde Çin'in bilim ve yükseköğretim politikaları analiz edildi

        Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (KAPGEM) Çin'in bilim ve yükseköğretim alanındaki uygulamaları analiz edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Karabük Üniversitesinde Çin'in bilim ve yükseköğretim politikaları analiz edildi

        Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (KAPGEM) Çin'in bilim ve yükseköğretim alanındaki uygulamaları analiz edildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, KAPGEM Çin Politikaları Masası'nın yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

        Etkinlikte, Çin'in bilim ve yükseköğretim alanındaki uygulamalarının incelenmesine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

        Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Tuğçe Renda'nın, Karabük Üniversitesinin desteği ve görevlendirmesiyle Çin'de yürüttüğü akademik, sanatsal çalışmalar hakkında bilgi verildi.

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        Renda'nın Çin'deki çalışmaları kapsamında elde ettiği akademik deneyimlerin ve iki ülke arasındaki bilimsel ve kültürel etkileşime yönelik katkılarının Çin Politikaları Masası'nın çalışmalarına da veri oluşturduğu değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Kırışık, merkezin Çin'le ilgili ülke notları ve temel bilgileri incelemek amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

        Çin'in bilim ve yükseköğretim alanındaki uygulamalarının rapor kapsamında incelendiğini aktaran Kırışık, "Çin Bilim Politikası Raporu'nda Çin'in dünya biliminde nasıl birinci sıraya geldiğini, hangi uygulamaları yaptığını, üniversite ve bilim insanlarını nasıl popüler hale getirdiğini, akademik çalışmaları nasıl desteklediğini ve ülkede bu bilimsel üretim kültürünü nasıl yaygınlaştırdığını gösteren güzel bir çalışma yaptık." ifadelerini kullandı.

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        Kırışık, Çin Politikaları Masası'nın Türkiye açısından da önemli bir araştırma alanı oluşturduğuna dikkati çekerek, "Amaç Çin'i daha iyi, daha yakından tanımak, Çin'le ilişkilerimizi geliştirmek. Çin'in başarılı olduğu uygulamaları analiz ederek, inceleyerek ülkemizde de bu başarılı uygulamaları örnek alarak ülkemizin gelişmesine, güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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