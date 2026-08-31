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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ile Safranbolu ilçesinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 5 şüphelinin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 8,5 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 91 sentetik ecza hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 500 lira ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, bir cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

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        Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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