Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ile Safranbolu ilçesinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 5 şüphelinin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 8,5 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 91 sentetik ecza hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 500 lira ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, bir cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

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Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.