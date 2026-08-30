Karabük'te drift atan sürücüye 140 bin lira ceza

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, otomobil de 60 gün trafikten men edildi. Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Otomobili durduran ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 140 bin lira idari ceza uyguladı.

Üniversite Mahallesi 301 Sokak'ta bir sürücünün otomobiliyle drift attığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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