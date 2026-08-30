Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te drift atan sürücüye 140 bin lira ceza

        Karabük'te drift atan sürücüye 140 bin lira ceza

        Karabük'te otomobiliyle drift atarak trafik akışını tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Karabük'te drift atan sürücüye 140 bin lira ceza

        Karabük'te otomobiliyle drift atarak trafik akışını tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin lira ceza kesildi.

        Üniversite Mahallesi 301 Sokak'ta bir sürücünün otomobiliyle drift attığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobili durduran ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 140 bin lira idari ceza uyguladı.

        Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, otomobil de 60 gün trafikten men edildi. Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

        Öte yandan, otomobilin sokakta drift attığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        Altı ayda zafer çıkmadı
        Altı ayda zafer çıkmadı
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı

        Benzer Haberler

        Karabük'te 30 Ağustos coşkusu: Komandoların gösterisi nefes kesti
        Karabük'te 30 Ağustos coşkusu: Komandoların gösterisi nefes kesti
        Karabük-Bartın yolunda feci kaza: 2 ölü İş makinesi yüklü çekici karşı şeri...
        Karabük-Bartın yolunda feci kaza: 2 ölü İş makinesi yüklü çekici karşı şeri...
        Karşı şeride geçen çekici, motosiklet ile çarpıştı: 2 ölü
        Karşı şeride geçen çekici, motosiklet ile çarpıştı: 2 ölü
        Karabük'te çekici ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler öldü
        Karabük'te çekici ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler öldü
        Karabük-Bartın yolunda feci kaza: Tır devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti
        Karabük-Bartın yolunda feci kaza: Tır devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti
        Karabük'e 77 yeni hekim kadrosu tahsis edildi
        Karabük'e 77 yeni hekim kadrosu tahsis edildi