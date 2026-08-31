Karabük'te çocuklar için yaz şenliği düzenlendi

Karabük Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar için yaz şenliği yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Millet Bahçesi ve Kent Meydanı'nda ailelerin çocuklarıyla katıldığı organizasyon, gün boyunca sürdü.

Çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin yer aldığı programda, şişme oyun alanları, geleneksel oyunlar, yarışmalar ve sürpriz gösteriler gerçekleştirildi.

Program, çeşitli ikramlar ve günün anısına çekilen fotoğrafla tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, milletin bağımsızlık meşalesi olan kutlu zaferi, geleceğin teminatı çocuklarla gururla yarınlara taşıdıklarını belirtti.

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Milli Mücadele ruhunu çocuklarla yaşatmanın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kendilerine bıraktığı mukaddes mirası ve bilinci nesilden nesle aktarmanın en temel görevleri olduğunu aktaran Çetinkaya, "Karabük Belediyesi olarak hem tarihimize sahip çıkıyor hem de evlatlarımızın tebessümünü merkeze alan projelere imza atıyoruz. Şenliğimize iştirak eden tüm hemşehrilerimize ve neşeleriyle günümüze anlam katan evlatlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.