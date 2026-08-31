Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te okul güvenliği toplantısı yapıldı

        Karabük'te okul güvenliği toplantısı yapıldı

        Karabük'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Karabük'te okul güvenliği toplantısı yapıldı

        Karabük'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Oktay Çağatay başkanlığında, öğrencilerin güvenli ve huzurlu eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla okul ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

        Görüşmede, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Eğitim ve Güvenlik Projesi" kapsamında yeni eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek çalışmalar ele alındı.

        REKLAM

        Toplantıda, öğrencilerin suç, şiddet, ihmal, istismar, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunması, okul ve çevresinde güvenli ortamların oluşturulması ile kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik tedbirler değerlendirildi.

        Ayrıca okul çevrelerinde risk oluşturan unsurların önceden tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin çalışmalar görüşüldü.

        Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve eğitim ortamlarının daha güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 377 temizlik ve 149 bahçe personelinin okullarda görevlendirilmesi planlanıyor.

        REKLAM

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çağatay, çocukların güvenliğinin tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzurlu, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Çocukların halı saha hayali gerçek oldu!
        Çocukların halı saha hayali gerçek oldu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi tedbirler alınıyor
        Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi tedbirler alınıyor
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        KBÜ'den rüzgar enerjisinde güç yoğunluğunu artıran proje
        KBÜ'den rüzgar enerjisinde güç yoğunluğunu artıran proje
        Karabük Belediyesinden çevre temizliği
        Karabük Belediyesinden çevre temizliği
        Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
        Karabük'te çocuklar için yaz şenliği düzenlendi
        Karabük'te çocuklar için yaz şenliği düzenlendi