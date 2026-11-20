AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, şehir genelinde yürütülen belediye ve altyapı çalışmalarını kapsayan bir saha incelemesi gerçekleştirdi.

Karabük Belediyesi tarafından yürütülen projelerin son durumunu görmek amacıyla düzenlenen saha programında heyet, şehrin farklı mahallelerindeki şantiye ve çalışma alanlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Program çerçevesinde ilk olarak Halim Deresi ve Melise bölgesindeki projeleri yerinde gören heyet, ardından Fatih Mahallesi'nde yapımı süren tema park ile aktif yaşam alanlarındaki çalışmaları inceledi. Ulaşım ve trafik düzenlemeleri çerçevesinde Onurkent kavşak ve yol çalışmaları ile Yeşil Mahalle Sanayi Kavşağı'ndaki düzenlemeler de değerlendirildi.

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İncelemelerin önemli bir bölümünü oluşturan Beşbinevler bölgesinde ise devam eden çok sayıda yatırım mercek altına alındı. Heyet; Beşbinevler'de yapımı süren anaokulu ve okul yeri projelerinin yanı sıra 33 Nolu Cadde, 1010 Nolu Cadde ve Enerjisa tarafından altyapı çalışmaları başlatılan 12 Nolu Cadde'deki faaliyetleri yerinde takip etti.

Ziyaretlerin ardından belediye yetkililerinden yapılan açıklamada, kent genelindeki altyapı, üstyapı ve sosyal donatı projelerinin belirlenen takvim doğrultusunda eş zamanlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.