Karabük’te 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen farkındalık yürüyüşünde çocuklar, Karabük Belediye Bandosu eşliğinde Hürriyet Caddesi’nde yürüyerek haklarına dikkat çekti.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuk haklarının evrensel olduğu ve korunmasının ortak sorumluluk taşıdığı vurgulandı.

Etkinlikte, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmesinin yıl dönümüne dikkat çekildi. Çocukların yalnızca geleceğin değil, bugünün de hak sahibi bireyleri olduğu belirtilerek yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınmasının önemine işaret edildi.

REKLAM

"Çocuklar bugünün de söz sahipleridir"

Programda konuşan Çocuk Hakları İl Komitesi Kız Temsilcisi Belinay Özbay, çocukların haklarını dile getirmek ve seslerini duyurmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Uluslararası Çocuk Forumu Bildirgesi’ne değinen Özbay, çocukların yalnızca geleceğin değil, bugünün de söz sahibi bireyleri olduğunu ifade etti.

Antalya’da 81 ilden ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen çocuklarla bir araya geldiklerini aktaran Özbay, iklim krizinin aynı zamanda bir çocuk hakları krizi olduğuna dikkat çekti. Temiz hava, temiz su, sağlıklı gıdaya erişim, afetlerde eğitimin kesintiye uğramaması ve çocukların karar alma mekanizmalarına katılması konularında somut öneriler geliştirdiklerini belirtti.

REKLAM

Okullarda iklim eylem planlarının hazırlanması ve Sıfır Atık anlayışının yaygınlaştırılmasının çocukların geleceği açısından önem taşıdığını kaydeden Özbay, Filistin’de yaşanan insanlık dramına da değindi.

Filistin’de çocukların okullarını, evlerini ve hayatlarını kaybettiğini belirten Özbay, "Filistin’deki akranlarımızın da bir an önce barışa, güvenliğe ve temel yaşam haklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuk hakları küreseldir ve dünyamız ancak tüm çocuklar için adil, huzurlu ve güvenli olduğunda tam anlamıyla güzelleşecektir." dedi.

Özbay, dünyanın neresinde olursa olsun tüm çocukların barış içerisinde yaşayabileceği bir gelecek temennisinde bulundu.

REKLAM

"Çocuk hakları her gün korunması gereken sorumluluğumuzdur"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift ise çocuk haklarının korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Çocukların sevgiyle büyümeyi, eğitim almayı, korunmayı, kendilerini özgürce ifade edebilmeyi ve hayallerini gerçekleştirebilmeyi hak ettiğini ifade eden Çift, çocuk haklarının yalnızca belirli günlerde hatırlanmaması gerektiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her çocuğun güvenli bir ortamda büyümesi, fırsat eşitliğine sahip olması ve geleceğe umutla bakabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Çift, "Çocuk hakları yalnızca bir günün konusu değil, her gün korumamız ve yaşatmamız gereken ortak sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Kortej yürüyüşüyle çocukların sesini daha güçlü duyurmayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirten Çift, tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladı.

Etkinlik, çocuk haklarının korunması ve bu konuda toplumsal duyarlılığın artırılması mesajlarıyla sona erdi.