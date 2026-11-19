Valilikten yapılan açıklamada, "Filyos ile Saltukova arasındaki köprü yenileme çalışmaları nedeniyle tren seferlerine 19-20 Kasım'da ara verileceği" kaydedildi.

Karabük ile Zonguldak arasında hizmet veren yolcu trenlerinin, köprü yenileme çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın sefer yapmayacağı bildirildi.

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