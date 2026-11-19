Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe’nin 77 yaşında hayatını kaybeden babası Halit Altuntepe, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Halit Altuntepe, yaşamını yitirdi. Altuntepe için Safranbolu Merkez Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Halit Altuntepe’nin naaşı, aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Altuntepe ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Yeni Parti İl Başkanı Erdal Demir, Özçelikİş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.