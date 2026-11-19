KarabükZonguldak kara yolunda üç aracı aynı anda geçmeye çalışan otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpışma tehlikesi yaşadı. Karşı yöndeki sürücünün son anda yaptığı manevra, muhtemel bir kazayı önledi.

Olayda, seyir halindeki otomobilin sürücüsü önünde ilerleyen üç aracı birden sollamak için karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen araçla karşı karşıya kalan otomobil, tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Üzerine doğru gelen aracı fark eden karşı yöndeki sürücü, çarpışmamak için direksiyonu yol kenarına kırdı.

Son anda yapılan manevrayla muhtemel bir kafa kafaya çarpışma önlenirken, hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü ise yoluna devam etti.

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Ölümle burun buruna gelinen o anlar, araç kamerasınca kaydedildi.