Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Üniversite Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, Sevgi Pınarı Camii çevresindeki düzenlemeler ve mahallede hayata geçirilen hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Çetinkaya, bölgede daha önce bulunan barakaların kaldırıldığını, çevre düzenleme çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti. Yağışlı hava artları nedeniyle asfalt seriminin gerçekleştirilemediğini ifade eden Çetinkaya, hava şartlarının uygun hâle gelmesi ve mevcut düzenlemelerin tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarına başlanacağını kaydetti.

Cami çevresindeki düzensiz otopark kullanımının ve alan işgallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların da gerçekleştirileceğini belirten Çetinkaya, bölgenin vatandaşların ibadetlerini rahatlıkla gerçekleştirebilecekleri ve günlük yaşamlarında vakit geçirebilecekleri bir alana dönüştürülmesi için düzenlemelerin sürdüğünü ifade etti.

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İncelemeleri sırasında cami çevresindeki boş alanların değerlendirilmesine yönelik önerilerde bulunan Başkan Çetinkaya, vatandaşların kullanımına sunulabilecek yeni oturma ve dinlenme alanları oluşturulmasını istedi.

Peyzaj düzenlemeleriyle birlikte bölgenin aydınlatma ihtiyacının da karşılanması gerektiğini vurgulayan Çetinkaya, özellikle çevredeki konutlarda yaşayan vatandaşların yararlanabileceği yeşil alanların oluşturulması yönünde ilgili birimlere talimat verdi.

Ziyaret çerçevesinde Mahalle Muhtarı Satılmış Arık ile sohbet eden Başkan Çetinkaya, Üniversite Mahallesi’nde gerçekleştirilen yatırımları da değerlendirdi. Mahallede tema park, Emniyet Parkı ve kavşak düzenlemesi gibi çalışmaların hayata geçirildiğini belirten Çetinkaya, gasilhane ve cami restorasyonu çalışmalarına da değindi. Üniversite Mahallesi’nin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla sağlık ocağı için yer tahsisinin de gerçekleştirildiğini ifade eden Çetinkaya, yapılan tahsisle mahallede sağlık hizmetlerine yönelik yeni bir tesisin oluşturulması için gerekli alanın da sağlandığını kaydetti.

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Üniversite Mahallesi’nin Karabük’ün önemli yerleşim alanlarından biri olduğunu ifade eden Çetinkaya, mahallede gerçekleştirilen hizmetlerin yaşam kalitesine katkı sunduğunu belirtti.