Olay, saat 15.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Z.K., park halindeki 78 AY 811 plakalı otomobili çalıştırdığı sırada motor kısmından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlatılırken, otomobilin yandığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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