Karabük'te kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Karabük'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 zanlı hakkında işlem gerçekleştirildi.
Karabük'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 zanlı hakkında işlem gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
İş yerinde ve evde yapılan aramada, tütün sarma makinesi, 4 bini doldurulmuş 5 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 7 kilogram kıyılmış tütün ve 4 bin 600 gram bandrollü tütün ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
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