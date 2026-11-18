Hıdırlık Tepesi'ne çıkarak kentin manzarasını seyreden ziyaretçiler, ilçeye özgü lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapıyor.

"Dünyada en iyi korunan 20 kent" arasında gösterilen ilçede restorasyonla butik otele dönüştürülen konaklar ziyarete gelenler tarafından öncelikle tercih ediliyor.

Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesi, ara tatilde çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

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