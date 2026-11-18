Safranbolu'da sis
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar sisle kaplandı.
Giriş: 18.11.2026 - 11:11 Güncelleme:
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar sisle kaplandı.
Safranbolu ilçe merkezi ve Tarihi Çarşı'da sis etkili oldu.
Sisle kaplanan tarihi ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami ve konaklar, Hıdırlık Tepesi'nden görüntülendi.
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