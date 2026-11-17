Karabük'te sis etkili oldu
Karabük'te sis etkisini gösterdi.
Giriş: 17.11.2026 - 14:03 Güncelleme:
Karabük'te sis etkisini gösterdi.
Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahta dikkatli ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda ikaz etti.
Öte yandan, sisin etkisiyle kent merkezindeki bazı yapılar adeta gözden kayboldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ