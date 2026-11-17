Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alkolü sürücü idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak park halindeki 8 araca çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Aşağı Tokatlı Mahallesi Engin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen İ.Y. idaresindeki 78 SA 260 plakalı hafif ticari araç, kasise hızlı girmesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan 8 araca çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçlarda maddi hasar oluştu.