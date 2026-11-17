Karabük'te "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi" çerçevesinde, öğrencilerde yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve merhamet duygularını geliştirmek amacıyla tanıtım ve bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Karabük AFAD İl Müdürü Mustafa Avcı, Karabük İnsani Yardım Vakfı Başkanı İbrahim Şentürk, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile okul yöneticileri katıldı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimlerinin yanı sıra milli ve manevi değerleri özümsemelerinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

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Öğrencilerin bilgi ve becerilerle donatılmasının yanında merhamet, yardımlaşma, paylaşma ve sorumluluk bilinciyle yetiştirilmesinin önemine dikkat çeken Akbaş, eğitimin temel hedeflerinden birinin akademik yönden başarılı olmanın yanı sıra millî ve manevi değerleri benimseyen, bu değerleri hayatına yansıtan ve gelecek nesillere aktaran bireyler yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin benimsediği erdemdeğereylem yaklaşımı doğrultusunda öğrencilerin değerleri yalnızca öğrenmelerinin değil, davranışlarına yansıtmalarının da önemine değinen Akbaş, projenin çocuklarda iyilik bilincinin gelişmesine ve toplumsal dayanışma kültürünün güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

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Akbaş, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen İnsani Yardım Vakfına, projeye destek veren Karabük Eğitim BirSen Şubesine, okul yöneticilerine, öğretmenlere ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Programda, İnsani Yardım Vakfı ve Karabük Eğitim BirSen Şubesinin katkılarıyla Karabük genelinde yürütülecek "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi" çerçevesindeki sosyal sorumluluk ve farkındalık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.