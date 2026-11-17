Karabük'te şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
Karabük'ün Ovacık ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 17.11.2026 - 00:01 Güncelleme:
Karabük'ün Ovacık ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Selehattin Arslan'ın (63) kullandığı 34 UY 6567 plakalı otomobil, Soğanlı köyü Bayrakdere mevkisinde yaklaşık 150 metreden şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
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