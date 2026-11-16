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        Karabük'te "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi tanıtıldı

        Karabük'te "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Karabük'te "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi tanıtıldı

        Karabük'te "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğiyle yürütülen projenin tanıtımı 5000 Evler Kanyon Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

        Burada konuşan Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, belediye olarak sivil toplum kuruluşları ve vakıflarla insanlık ile ülke için ortak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        İyilikte bir araya gelmenin önemini vurgulayan Çetinkaya, "Coğrafya olarak iyilikte bir araya gelinmesi gerekiyor. Ufacık olsun nereden tutulabiliyorsa kardeş olma gibi bir zorunluluğumuz var. Kardeşini sevebiliyorsan, ona sarılabiliyorsan, birlik olabiliyorsan ne mutlu sana." ifadelerini kullandı.

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        İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da okulların sadece akademik başarıya odaklanılan yerler olmadığını belirterek, "Akademik başarı önemlidir ama onun yanında çocuklarımızın sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin ve bilimin içerisinde olması çok kıymetli." diye konuştu.

        İHH Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk ise projenin merhamet ve paylaşma duygularını aşılamayı hedeflediğini dile getirerek, "Proje bizim için sıradan bir yardım projesinin çok ötesinde bir anlam taşıyor. İnanıyoruz ki eğitim, insan yetiştirmektir, insana merhameti, paylaşmayı, sorumluluk almayı, bir başkasının derdiyle dertlenmeyi öğretmektir. Çocuklarımıza matematiği, fiziği, tarihi öğretirken aynı zamanda bir yetimin masum yüreğine dokunmayı, kendisinden daha zor şartlarda yaşayan kardeşlerini fark etmeyi de öğretmeliyiz." şeklinde konuştu.

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        Toplantıya, AFAD İl Müdürü Mustafa Avcı, Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilcisi Erdem Eren ile okul müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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