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        KBÜ Rektörü Kırışık, öğrencilerle bir araya gelerek talepleri dinledi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversite bünyesinde sürdürülen altyapı, yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:42 Güncelleme:
        KBÜ Rektörü Kırışık, öğrencilerle bir araya gelerek talepleri dinledi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversite bünyesinde sürdürülen altyapı, yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitede devam eden fiziki iyileştirme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, ardından öğrencilerle bir araya geldi.

        Kırışık, incelemeleri kapsamında Dünya Bankası tarafından finanse edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığının mali güvencesinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamında çalışmaların devam ettiği santral alanını ziyaret etti.

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        Üniversite genelindeki eğitim binaları, altyapı ve sosyal donatı alanlarını da gezen Kırışık, devam eden yatırımların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Saha incelemelerinin ardından Merkez Kampüs’te öğrencilerle bir araya gelen Kırışık, öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin talep, beklenti ve önerilerini dinledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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