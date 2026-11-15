Araç sahiplerine kış öncesi önemli uyarı Otomatik şanzıman ustası Ergün: "Zayıf akü otomatik şanzıman kartını yakabilir"

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde şanzıman ustası, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araç sahiplerini kış bakımı konusunda uyardı.

Safranbolu’daki Ergünler Oto Servisinde çalışan otomatik şanzıman ustası Emirhan Ergün, araçların kış şartlarına hazırlanmasının önemine dikkat çekerek, sürücülerin muhtemel arızaların önüne geçmek ve güvenli bir sürüş sağlamak için araçlarının bakımını ihmal etmemesi gerektiğini belirtti.

Ergün, özellikle antifriz ile akü ölçümlerinin yapılarak lastik, motor yağı ve soğutma sistemi gibi önemli noktaların kontrol edilmesinin kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebileceğini ifade etti.

REKLAM

Akünün zayıf olması otomatik şanzımanlı araçlarda şanzıman kartının yanmasına neden olabildiğini aktaran Ergün, kışın araçların periyodik bakımlarının kesinlikle yapılması gerektiğini aktardı.

Ergün, bu bakımların yapılmadığı takdirde yüksek maliyetli zararların ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

Şanzıman yağının 60 bin kilometrede bir değişmesi gerektiğini kaydeden Ergün, eskiyen yağın da şanzımana zararı olduğunu vurguladı.