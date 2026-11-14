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        İki otomobil çarpıştı; 2 yaralı

        KARABÜK'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:51 Güncelleme:
        İki otomobil çarpıştı; 2 yaralı

        KARABÜK'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. H.İ.Y. idaresindeki 78 ABL 026 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 07 AYG 283 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 78 ABL 026 plakalı otomobildeki R.E. ve B.D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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