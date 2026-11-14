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        Karabük'te kesimhane yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı

        Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder başkanlığında, kent genelinde faaliyet gösteren kesimhanelerin yetkililerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Karabük'te kesimhane yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı

        Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder başkanlığında, kent genelinde faaliyet gösteren kesimhanelerin yetkililerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, kesimhanelerin faaliyetlerine ilişkin yürürlükteki mevzuat, hayvan refahı, kesim ve hijyen şartları ile yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ele alındı.

        Kesimhane yetkililerinin sektörde yaşadıkları sorunlar, talep ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        Güvenilir gıda arzının sağlanması, hayvan refahının korunması ve kesimhane faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için sektör paydaşlarıyla iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

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