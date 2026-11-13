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        Karabük'te 3 kurt çiftliğin kapısına kadar yaklaştı Köpekler kurtları havlayarak uzaklaştırdı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde sabah saatlerinde bir çiftliğin yakınına kadar yaklaşan 3 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Karabük'te 3 kurt çiftliğin kapısına kadar yaklaştı Köpekler kurtları havlayarak uzaklaştırdı

        Karabük’ün Eflani ilçesinde sabah saatlerinde bir çiftliğin yakınına kadar yaklaşan 3 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, ilçeye bağlı Afşar köyünde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde yiyecek arayan 3 kurt, ormanlık alandan çıkarak yerleşim yerine yaklaştı. Bir çiftliğin hemen yakınına kadar gelen kurtları fark eden 2 köpek havlamaya başladı.

        Köpeklerin tepkisi üzerine bir süre çiftlik çevresinde dolaşan kurtlar, daha sonra ormanlık alana doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.

        Kurtların çiftlik çevresindeki hareketleri ve köpeklerin havlamasıyla bölgeden ayrılmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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