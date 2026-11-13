Karabük'te 3 kurt çiftliğin kapısına kadar yaklaştı Köpekler kurtları havlayarak uzaklaştırdı

Köpeklerin tepkisi üzerine bir süre çiftlik çevresinde dolaşan kurtlar, daha sonra ormanlık alana doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.

Olay, ilçeye bağlı Afşar köyünde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde yiyecek arayan 3 kurt, ormanlık alandan çıkarak yerleşim yerine yaklaştı. Bir çiftliğin hemen yakınına kadar gelen kurtları fark eden 2 köpek havlamaya başladı.

Karabük’ün Eflani ilçesinde sabah saatlerinde bir çiftliğin yakınına kadar yaklaşan 3 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.

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