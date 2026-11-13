Mobilya yüklü kamyonet yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, 100. Yıl Mahallesi 1009 Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki 78 AAS 774 plakalı mobilya yüklü kamyonetten henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, kamyoneti yol kenarına çekti. Kısa süre sonra aracın motor kısmında alevler yükseldi.

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